Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Luisenstraße

Hamm-Mitte (ots)

Der VW von einem 20-Jährigem aus Hamm wurde am Dienstag, 17. Juni, zwischen 17 und 18.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Luisenstraße beschädigt. Nach seiner Rückkehr bemerkte der junge Mann diverse Lackkratzer und Dellen an der vorderen linken Seite seines Fahrzeugs. Der Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell