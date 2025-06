Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit einem Kleinkind - Unfallbeteiligter gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem E-Scooter ereignete sich am Samstag, 21. Juni, gegen 17.45 Uhr an der Richard-Wagner-Straße in Höhe der Schumannstraße.

Laut Zeugenaussagen hat der Fahrer des E-Scooters den Fuß- und Radweg auf der falschen Seite zu schnell befahren. Dadurch wurde ein dreijähriges Kleinkind angefahren und leicht verletzt. Nach kurzer Verständigung mit dem Vater verließ der junge Mann die Unfallstelle ohne den Austausch von Personalien, da zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststand, dass das Kleinkind zur Behandlung in ein Krankenhaus muss.

Der Unfallbeteiligte wird wie folgt beschrieben männlich, zirka 25 Jahre alt und ungefähr 1,80 Meter groß. Er ist blond, trug eine Brille sowie ein weißes T-Shirt mit blauer Aufschrift und eine blaue, kurze Hose.

Die Polizei bittet, dass sich der Unfallbeteiligte bei der Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de meldet. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell