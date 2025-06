Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falsche Polizisten: Seniorin aus Hamm um fünfstellige Summe betrogen

Hamm-Heessen (ots)

Eine 96-jährige Frau aus dem Bezirk Heessen erhielt am Montagmittag, dem 23. Juni, einen Anruf von einem angeblichen Polizisten. Dieser gaukelte ihr die Geschichte vor, dass es in der Nachbarschaft zu mehreren Einbrüchen gekommen sei.

Er ließ die Seniorin glauben, dass bei ihr ein Einbruch bevorstehe und die Polizei ihre Wertsachen in Sicherheit bringen müsse. Ein Familienmitglied von ihr sei bereits auf einer Polizeidienststelle und sie selbst müsse die Tasche mit den Wertsachen zur nächstgelegenen Polizeiwache bringen.

Nachdem die Seniorin eine Tasche mit Bargeld und Schmuck gepackt hatte, machte sie sich zu Fuß auf den Weg. Währenddessen setzte der unbekannte Betrüger sie am Telefon zunehmend unter Druck. Auf der Heessener Dorfstraße wies er sie plötzlich an, die Tasche stehen zu lassen und weiterzugehen.

Nach der Übergabe klärte ein Familienmitglied sie über den Betrug auf. Gemeinsam erstatteten sie Strafanzeige bei der Polizei.

Die Polizei Hamm bittet nun um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen, die am Montag, zwischen 14 Uhr und 17 Uhr, im Bereich der Heessener Dorfstraße und umliegenden Straßen aufgefallen sind. Telefon: 02381 916-0 oder E-Mail: hinweise.hamm@polizei.nrw.de

Die Polizei warnt:

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über verfügbare Geldbeträge oder Wertgegenstände. Beenden Sie Telefongespräche direkt, wenn Sie sich unsicher sind. Informieren Sie im Zweifel immer die Polizei. Bleiben Sie wachsam und vertrauen Sie Fremden niemals Ihre Wertsachen an. Die echte Polizei nimmt Ihr Geld oder Ihren Schmuck niemals in Verwahrung. Reden Sie mit Familie, Freunden und Bekannten über die dreisten Maschen der Betrüger und sensibilisieren Sie insbesondere ältere Menschen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell