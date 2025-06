POL-HAM: Fußgänger flüchtet nach Verkehrsunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein bislang unbekannter Verursacher hat am Montag, dem 23. Juni, zwischen 10.30 Uhr und 11.05 Uhr einen geparkten BMW auf einem Parkplatz im Sudetenweg beschädigt. Der weiße Wagen war in einer der mittleren Parkboxen des Parkplatzes geparkt und wies bei der Rückkehr der Besitzerin einen frischen Schaden an der linken Fahrzeugseite auf. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. ...

