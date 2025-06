POL-HAM: E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots) - Ein Verkehrsunfall mit einem E-Scooter ereignete sich am Samstag, 21. Juni, gegen 17.45 Uhr an der Richard-Wagner-Straße in Höhe der Schumannstraße. Laut Zeugenaussagen hat der Fahrer des E-Scooters den Fuß- und Radweg auf der falschen Seite zu schnell befahren. Dadurch wurde ein dreijähriges Kleinkind angefahren und leicht verletzt. Nach kurzer ...

