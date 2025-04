Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Westerheim - Brand im Keller - Im Keller eines Einfamilienhauses in Westerheim ist in der Nacht auf Samstag ein Brand ausgebrochen.

Ulm (ots)

Gegen 04:30 Uhr geriet der Sicherungskasten der hauseigenen Photovoltaikanlage im Keller des Hauses im Ulmenweg vermutlich auf Grund eines technischen Defektes in Brand. Durch die Flammen wurde ein Fenster beschädigt, was die Alarmanlage auslöste. Die vierköpfige Familie konnte das Haus dadurch glücklicherweise unverletzt verlassen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und brachte den Brand unter Kontrolle. Durch die Flammen sowie die Rauchentwicklung entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

