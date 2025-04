Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf/Lauterstein - Wilderer unterwegs

In den vergangenen zwei Wochen schossen Unbekannte bei Donzdorf und Lauterstein auf zwei Rehe.

Vermutlich in der Zeit zwischen Samstag, 22.03. und Mittwoch, 02.04.2025 kam es auf den Gemarkungen Lauterstein-Nenningen und Donzdorf-Winzingen zu zwei Jagdwildereien. Bei den Tatörtlichkeiten handelt es sich um das Christental bei Nenningen und den Heldenberg, unweit des Heldenbergkreuzes, bei Winzingen.

In einem Fall erlegten die Täter ein trächtiges Reh, im anderen Fall wurde ein junger Rehbock angeschossen. Ein Jagdpächter fand den Rehbock mit einer Schussverletzung an den Beinen und in apathisch Zustand vor.

Durch die Jagdausübungsberechtigten wurden in letzter Zeit in den Nachtstunden auch verdächtige Fahrzeuge ohne Licht im Bereich des Krähberges, unweit der Tatörtlichkeiten, wahrgenommen. Der Polizeiposten Donzdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere sachdienliche Hinweise von Zeugen unter Tel. 07161/910310.

Insbesondere werden Zeugen gesucht, die verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen in den Waldgebieten rund um Winzingen und dem Christental bei Nenningen gemacht haben.

