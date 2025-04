Ulm (ots) - Die Kawasaki stand in der Gutenbergstraße. Ein Zeuge sah gegen 14.20 Uhr, wie sich drei Jungs an dem Motorrad zu schaffen machten. Der Zeuge sprach die Kinder an und sie rannten weg. Danach entdeckte der Zeuge mehrere Beschädigungen, u.a. einen kleinen Schnitt am Bremsschlauch. Die Polizei fahndete ...

mehr