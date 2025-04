Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Hochwertige Autos entwendet

In der Nacht auf Freitag wurden zwei hochwertige Autos in Uhingen entwendet.

Der Mercedes Benz GLE 350 D 4Matic stand in der Nacht auf Freitag im Amselweg. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen GP-IR 321 war nach Erkenntnissen der Polizei Uhingen verschlossen. Ein BMW mit dem Kennzeichen GP-DV 1907 parkte in der Max-Eyth-Straße in Albertshausen. Auch der BMW war verschlossen. Einem Unbekannten gelang es die Fahrzeuge zu öffnen und damit wegzufahren. Auf welche Art und Weise der Dieb mit den Autos wegfahren konnte, ist noch unklar. Die Fahrzeugschlüssel befanden sich in beiden Fällen bei den Besitzern. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Diebstahls. Sie sucht nach dem Täter und die Fahrzeuge. Möglicherweise kundschaftete der oder die Täter zuvor das Wohngebiet aus. Mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, bittet die Polizei Uhingen um Hinweise unter Tel. 07161 9381120.

