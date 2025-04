Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Schlägerei in der Innenstadt

Am Donnerstag soll es in Riedlingen zur Auseinandersetzung zwischen jungen Männern gekommen sein.

Ulm (ots)

Gegen 19.50 Uhr befanden sich ein 18-Jähriger und ein 21-Jähriger in der Straße Wochenmarkt. Eine Gruppe von etwa sechs Personen kam auf die beiden zu. Ein Unbekannter aus der Gruppe forderte wohl den 18-Jährigen auf in Richtung Grabenstraße mitzukommen. Der 21-Jährige beobachtet dann, wie der Unbekannte auf den 18-Jährigen einschlug. Beim Versuch zu schlichten wurde auch er von einem Begleiter des Unbekannten mit Faustschlägen angegriffen. Zeugen beobachteten die Schlägerei und verständigten die Polizei. Als kurz darauf eine Streife der Polizei Riedlingen eintraf flüchteten die Angreifer. Die Beamten ermittelten bereits einen 16-jährigen Tatverdächtigen. Die weiterne Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung sind bisher noch unklar und dauern an. Die beiden Geschädigten erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren nicht erforderlich.

++++0638486

