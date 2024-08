Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter reißt Kiosk-Mitarbeiterin Kette vom Hals - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 4. Juni rissen zwei unbekannte Tatverdächtige einer Kiosk-Mitarbeiterin am Kopstadtplatz eine Kette vom Hals. Die Polizei sucht mit Fotos nach dem Haupttatverdächtigen.

Gegen 6:30 Uhr betraten zwei Unbekannte einen Kiosk am Kopstadtplatz. Sie fragten die Verkäuferin mehrfach nach Getränken, die jedoch nicht mehr vorrätig waren. Als sie vor die Theke trat, zog einer der Männer an der Halskette der Mitarbeiterin, so dass diese riss. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten fußläufig in Richtung Limbecker Platz.

Während einer der beiden Tatverdächtigen bereits identifiziert werden konnte, sucht die Polizei mit Fotos der Videoüberwachung nach dem Haupttatverdächtigen.

Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/143747

Wenn Sie Hinweise zu der gesuchten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.essen.de /SoKo

