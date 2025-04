Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - "Rechts vor Links" nicht beachtet

Ein 76-jähriger Radfahrer erlitt am Donnerstag bei einem Unfall mit einem Auto in Biberach leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Die 31-Jährige war gegen 18.15 Uhr mit ihrem Skoda im Krummer Weg unterwegs. Im Guttenbrunnweg fuhr ein 76-Jähriger mit seinem Pedelec. Der bog an der Einmündung in den Krummer Weg ab. Dabei achtete er nicht die Vorfahrt der Autofahrerin. Die kam von rechts. Der Senior zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Das konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Polizei Biberach schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf mehrere hundert Euro.

++++0640121

