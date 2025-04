Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorfahrt missachtet und von der Unfallstelle entfernt/ Am Donnerstag verursachte ein LKW-Fahrer in Ulm einen Unfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 08.30 Uhr im Blaubeurer Torring. Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer fuhr aus Richtung Neu-Ulm in den Kreisel ein. Dort missachtete er die Vorfahrt eines 58-jährigen IVECO-Fahrers. Er streifte beim Einfahren den in der inneren Fahrspur fahrenden IVECO und fuhr weiter. Am Laster entstand ein Schaden von zirka 2500 Euro. Durch den 58-jährigen Fahrer konnte das Kennzeichen notiert werden. Das Polizeirevier Ulm-Mitte ermittelt nun wegen Fahrerflucht gegen den zweiten LKW-Fahrer.

