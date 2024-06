Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 166 - Nachtrag - vom 15.06.2024

Kreis Heinsberg (ots)

Erkelenz-Kuckum - Kind wird bei Unfall schwer verletzt Am heutigen Abend (15.06.2024) ereignete sich gegen 20.30 Uhr in Erkelenz-Kuckum ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 23 Jahre alter Erkelenzer Pkw-Fahrer die Ortsdurchfahrt "In Kuckum" von Wanlo kommend in Richtung Erkelenz. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 7-jähriger Junge mit einem City-Roller aus dem Bereich des Dr.-Henrichs-Weg auf die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst. Das Kind aus Erkelenz wurde schwer verletzt und zunächst dem Krankenhaus Erkelenz zugeführt. Von dort erfolgte die Verlegung in ein Uni-Klinikum. Die Polizei hat derzeit die Unfallstelle gesperrt und ermittelt Spuren zum Hinweis auf den genauen Unfallablauf. Ebenfalls ist ein Unfallsachverständiger angefordert worden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell