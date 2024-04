LPI-EF: Versuchter Einbruch in Geschäftsräume

Erfurt (ots) - Am Dienstagmorgen stellte ein Mitarbeiter einer Baufirma in Erfurt eine Straftat fest. Unbekannte hatten sich vermutlich in der Nacht auf dem Gelände einer Baustelle im Stadtteil Roter Berg herumgetrieben und Kupferkabel gestohlen. Insgesamt 50 Meter des Buntmetalls gelangten so in die Hände der Täter. Der Wert der Beute wurde auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren der Täter und ermittelt nun wegen des ...

