Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisstensuche

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Seit dem späten Freitagabend kam es in der Ortslage Thaleischweiler-Fröschen zu gemeinsamen Suchmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei.

Die Einsatzkräfte suchten nach einer 92-jährigen Seniorin. Die Frau hatte am späten Freitagabend ihre Wohnung in der Straße "Am Kirchberg" verlassen und kehrte trotz winterlicher Temperaturen nicht zurück.

Die Suchmaßnahmen konzentrierten sich auf die Ortslage Thaleischweiler und den unmittelbaren Wohnbereich der Betroffenen. Letztendlich verlief der Einsatz positiv. Die Vermisste konnte am Samstagmorgen aufgefunden werden. Sie befand sich in einem unverschlossenen Versorgungsraum bei dem Anwesen eines Nachbarn.

Die Seniorin war ansprechbar. Sie musste aber zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben unterstützte die Polizei tatkräftig bei der Vermisstensuche. Sie war am Samstagmorgen mit 25 Einsatzkräften und einer Drohne vor Ort.

Zudem wurden bei den Fahndungsmaßnahmen Suchhunde der Rettungshundestaffel des ASB Bad Kreuznach eingesetzt.|PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell