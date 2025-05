Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Rassistische Lieder im Park gesungen

Recklinghausen (ots)

Im Emscherpark kam es gestern zu zwei Polizeieinsätzen, weil aus einer Gruppe heraus volksverhetzende Parolen gesungen worden sein sollen.

Gegen 16 Uhr und gegen 18 Uhr melden Zeugen mehrere Männer, die zu Musik ausländerfeindliche Texte gesungen haben sollen. Außerdem soll einer der Männer den Hitlergruß gezeigt haben. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich aufgrund des Feiertags mehrere hundert Menschen im Emscherpark auf.

Vor Ort wurden die Personalien von acht Männern als Tatverdächtige aufgenommen. Die Männer sind im Alter zwischen 20 und 56 Jahren und wohnen in Castrop-Rauxel, Haltern am See und Recklinghausen.

Die Polizei hat Strafverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet.

Bei der Polizei hat die zuständige Fachdienststelle (Staatsschutz) die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei erteilte der Gruppe im Rahmen des zweiten Einsatzes einen Platzverweis. Die Männer kamen dem Platzverweis zwar nach, skandierten aber erneut eine verbotene Parole.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell