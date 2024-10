Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Feuerwehr löscht Fahrzeugbrand in Halle in Grevenbroich

(FW Grevenbroich) Die Feuerwehr Grevenbroich rückte am Dienstagnachmittag (29.10.) gegen 14:00 Uhr zu einem gemeldeten Hallenbrand bei den Stadtbetrieben an der Dr.-Paul-Edelmann-Straße in Noithausen aus. Dort sollte ein Fahrzeug in einer Halle brennen.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte des hauptamtlichen Löschzugs hatten die Mitarbeiter der städtischen Betriebe vor Ort das Feuer bereits durch erste Löschmaßnahmen eingedämmt. Lediglich im Frontbereich des Fahrzeugs löschten die Einsatzkräfte einzelne Flammen und schoben das Fahrzeug ins Freie. Die stark verrauchte Halle von rund 300 Quadratmetern wurde anschließend belüftet. Außerdem sicherten die Florianer ein Schweißgerät, welches sich in unmittelbarer Nähe zum Brandherd befand.

Der Rettungsdienst und ein hinzugerufener Notarzt untersuchte vor Ort zwei Personen, die durch die Löschversuche Rauchgase eingeatmet hatten. "Beide konnten unverletzt an der Einsatzstelle verbleiben", berichtet Einsatzleiter Christian Koch.

Im Einsatz waren rund 20 Kräfte der hauptamtlichen Wache sowie der ehrenamtlichen Einheiten aus Hemmerden, Wevelinghoven und der Stadtmitte. Da sich der Brand nur im Bereich des Fahrzeugs befand, ließ der Einsatzleiter einige Kräfte noch auf der Anfahrt abbrechen. Nach rund 40 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

