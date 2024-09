Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall bei Barrenstein

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) Bei einer Kollision zwischen einem PKW und einem Kleintraktor wurden am Freitagabend (20.09) drei Personen zum Teil schwerverletzt. Gegen 20:40 Uhr rückte die Grevenbroicher Feuerwehr zur Wevelinghovener Straße, nur wenige hundert Meter entfernt von der Feuerwache, in der Nähe des Heyderhofs aus.

Beim Eintreffen bot sich den Einsatzkräften ein chaotisches Bild. Der PKW war mit einem Kleintraktor zusammengestoßen, welcher komplett zerstört auf der Fahrbahn verteilt lag. Entgegen ersten Meldungen war glücklicherweise war keine Person mehr in den Unfallfahrzeugen eingeklemmt. Die Rettungskräfte konzentrierten sich dennoch unverzüglich auf die Versorgung der schwerverletzten Beifahrerin des Traktors und des mittelschwer verletzten Fahrers der landwirtschaftlichen Maschine. Anschließend wurden beide in Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des PKW kam mit leichten Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr unterstützte die Versorgung der Verletzten, sicherte die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Erst gegen 22:15 Uhr konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden. Die Wevelinghovener Straße blieb zur Unfallaufnahme durch die Polizei aber noch bis tief in die Nacht voll gesperrt.

Im Einsatz waren rund 25 Einsatzkräfte der Einheiten Stadtmitte, Wevelinghoven und der hauptamtlichen Wache. Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Parallel zum Einsatzgeschehen an der Wevelinghovener Straße wurden die Einsatzkräfte der Einheit Stadtmitte gegen 21:40 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes nach Elfgen alarmiert. Auch dieser Einsatz konnte gegen 22:30 Uhr beendet werden. Die freigewordenen Ehrenamtler der Einheit Wevelinghoven besetzten zwischenzeitlich die Feuerwache an der St.-Florian-Straße.

Original-Content von: Feuerwehr Grevenbroich, übermittelt durch news aktuell