POL-LG: ++ Adendorf - Einbruch in Wohnhaus - Hinweise ++ Hitzacker - Einbrecher versucht sich an Geschäftsgebäuden und flüchtet durch Sprung aus dem ersten Stock ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 12.06.2025

Lüneburg

Adendorf - Einbruch in Wohnhaus - Hinweise

Am 12.06.25 gegen 03:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Im Suren Winkel ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Glas einer Tür eingeschlagen und sich so Zutritt zum Objekt verschafft. Durch den entstandenen Lärm wurde die Bewohnerin wach und störte die Unbekannten vermutlich. Diese flüchteten mit entwendetem Werkzeug in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüneburg - Zunächst Unbekannter schlägt Personen in der Innenstadt - Verursacher ermittelt

Am 11.06.25 gegen 15:00 Uhr kam es im Bereich des Marktplatzes zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 48-Jährigen. Dieser wurde durch einen zunächst unbekannten Mann unvermittelt gegen die Schulter geschlagen, sodass dieser einen Schmerz verspürte. Der Verursacher soll dann in Richtung Marienplatz gegangen sein. Dort trat der unbekannte Mann einen 13-Jährigen gegen den Oberschenkel und entfernte sich in unbekannte Richtung. Gegen 19:00 Uhr fiel ein polizeibekannter 51-Jähriger im Bereich der Theodor-Heuss-Straße aufgrund einer Sachbeschädigung an einem Pkw auf. Hierbei konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem Verursacher auch um den mutmaßlichen Beschuldigten der beiden Körperverletzungen handelt. Im Rahmen der Sachbeschädigung warf er mit einem Fahrrad und versuchte Passanten mit einem Fahrradschloss zu schlagen. Die Polizeibeamten nahmen den 51-Jährigen mit zur Dienststelle. Es folgte eine Einweisung in die Psychiatrie.

Soderstorf, OT. Rolfsen - Diebstahl aus privater Werkstatt - Hinweise

Vermutlich in der Nacht vom 10.6. auf den 11.06.25 brachen Unbekannte eine Werkstatt auf einem Grundstück in der Straße Baetsweg auf. Aus dieser wurden einige Werkzeuge und Gartengeräte entwendet. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Lüneburg - Fahrt unter Drogeneinfluss

Am 11.06.25 gegen 18:00 Uhr wurde ein Pkw Audi durch Polizeibeamte in der Straße Bei der St.-Johanniskirche kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest ergab eine Beeinflussung durch THC und Kokain. Entsprechend wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Lüneburg - Radfahrer kollidiert mit Fußgängerin

Am 11.06.25 gegen 13:30 Uhr kam es in der Dahlenburger Landstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Ein 32-jähriger Radfahrer befuhr mit seinem Fahrrad den Fahrradstreifen an der Dahlenburger Landstraße auf der falschen Seite und kollidierte dort mit einer 12-jährigen Fußgängerin. Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Einbrecher versucht sich an Geschäftsgebäuden und flüchtet durch Sprung aus dem ersten Stock

Zu mehreren Einbruchsversuchen in Hitzacker kam es in den Nachtstunden zum 12.06.25. Ein Unbekannter hatte sich dabei u.a. in der Drawehnertorstraße an einem Hotelgebäude sowie in der Friedrich-Soltau-Straße an den Fenstern einer Gaststätte versucht. Gegen 03:45 Uhr gelangte der Täter in die Gaststätte, wurde jedoch gestört und ergriff parallel mit dem Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife durch einen Sprung aus dem ersten Stockwerk zu Fuß die Flucht. Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen vorerst ohne Erfolg. Größere Beute konnte der Einbrecher nicht machen. Es entstand ein Sachschaden von wenigen hundert Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - "Flasche Bier" aus Tankstelle mitgenommen - Mitarbeiter stoppt Ladendieb

Eine 46-Jährigen ertappte ein Mitarbeiter in den späten Abendstunden des 11.06.25 in einer Tankstelle in der Johnsburg beim Diebstahl einer Flasche Bier. Der Mitarbeiter konnte den Dieb gegen 22:00 Uhr verfolgen und zu Boden bringen. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls gegen den 46-Jährigen.

Bad Bodenteich - Ladendiebe ertappt - Lebensmittel im Kinderwagen versteckt

Lebensmittel im Wert von gut 25 Euro versuchten ein Mann sowie eine Frau im Alter von 21 und 22 Jahren in einem Lebensmittelmarkt in der Neustädter Straße in den späten Nachmittagsstunden des 11.06.25 in einem Kinderwagen durch den Kassenbereich zu schmuggeln. Dabei wurden die beiden gegen 17:15 Uhr durch das Verkaufspersonal ertappt. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Ladendiebstahls gegen das Pärchen ein.

Bad Bevensen - Teppich "illegal" entsorgt - Polizei ermittelt

Einen Teppich entsorgte eine Frau mittleren Alters in den Nachmittagsstunden des 11.06.25 im Bereich der Klein Hesebecker Straße. Passanten nahmen gegen 16:30 Uhr die Frau sowie einen Pkw wahr, als diese den Teppich in den Seitenraum warf und wegfuhr. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz.

