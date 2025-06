Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Kompletträder von Autos entwendet ++ Brand eines Containers ++ betrunkener Ladendieb überbrückt die Wartezeit mit "Essen" ++ Traktorgespann kippt um - leicht verletzt ++

Presse - 11.06.2025 ++

Lüneburg

Lüneburg - Kompletträder von Autos entwendet - Zeugen gesucht

Vermutlich zwischen dem 06.06. und dem 10.06.25 entwendeten Unbekannte mehrere Sätze von Kompletträdern von einem Freigelände eines Autohauses in der Hamburger Straße. Bei dem Diebstahl wurde zudem mindestens ein Fahrzeug beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Reppenstedt - Flucht nach Verkehrsunfall - Hinweis

Am 10.06.25 kam es gegen kurz vor 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Schnellenberger Weg. Ein 28-jähriger Fahrer eines Pkw Audi befuhr den Schnellenberger Weg in Richtung Reppenstedt. Ein entgegenkommender roter Pkw fuhr weit mittig auf der Fahrbahn, sodass es zu einer Kollision der Außenspiegel kam. Der Fahrer des roten Pkw entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und verlor Teile seines Außenspiegels. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-24448-0, entgegen.

Lüneburg - Brand eines Containers

Am 11.06.25 gegen 07:00 Uhr kam es auf dem Gelände einer Mülldeponie im Düvelsbrooker Weg aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines Containers. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand Sachschaden.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg/ OT. Streetz - Vandalen reißen Leitpfähle heraus - mit Farbe an Garagentore geschmiert und Flaschen zerworfen

Vermutlich in der Nacht zum 10.06.25 nahmen unbekannte Vandalen im Bereich Streetz mehrere Leitpfosten vom Fahrbahnrand und brachte diese zu einem Grundstück im Kiefernweg. Dort besprühten die Vandalen die Garagentore mit Farbe und zerwarfen mehrere Glasflaschen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Suhlendorf, OT. Nestau - Traktorgespann kippt um - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 71 Jahre alter Traktorfahrer in den Mittagsstunden des 10.06.25 auf der Kreisstraße 16. Der Senior hatte gegen 11:30 Uhr gegen Nestau und Grabau bei einem Ausweichmanöver die Kontrolle über sein Gespann verloren, geriet in den Grünstreifen, so dass der Traktor umkippte. Der Mann wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 7.500 Euro.

Uelzen - betrunkener Ladendieb überbrückt die Wartezeit mit "Essen"

Alkohol und Nahrungsmittel griff sich ein betrunkener 46-Jähriger in den Abendstunden des 10.06.25 in einem Lebensmittelmarkt in der Bernhard-Nigebur-Straße. Im Laden steckte sich der Mann gegen 19:40 Uhr mehrere Artikel in die Hosentasche, was durch Mitarbeiter beobachtet werden konnte. Während des Wartens auf die alarmierte Polizei konsumierte der Mann, bei dem in der Folge ein Alkoholwert von 2,8 Promille festgestellt wurde, einige der Nahrungsmittel. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls.

