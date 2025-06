Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Brennender Pkw vor Garagen ++ Lüchow - Einbruch in Container - Zeugen gesucht ++ Bad Bevensen - Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen im Park ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 10.06.2025

Lüneburg

Adendorf - Porsche von Grundstück entwendet - Zeugen gesucht

Am 09.06.25 gegen 04:20 Uhr entwendeten Unbekannte auf bislang unbekannte Art und Weise einen schwarzen Pkw Porsche Cayenne von einem Grundstück in der Straße An der Waage. Die Diebe flüchteten mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigten Fahrzeugen oder Personen, nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Lüneburg - Brennender Pkw vor Garagen

Am 09.06.25 gegen 23:00 Uhr kam es zu einem Brand eines Pkw in der Goseburgstraße. Ein Pkw Seat befand sich vor zwei Garagen und geriet aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich des Motorraumes in Brand. Das Fahrzeug und zwei dahinter befindliche Garagentore wurden beschädigt. Die Feuerwehr Lüneburg löschte den Brand.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit zwei Pkw - Beifahrerin leicht verletzt

Am 09.06.25 kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Ilmenaugarten. Ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw Fiat beabsichtigte, vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit, in Richtung Friedrich-Ebert-Brücke abzubiegen. Hierbei verlor der 19-Jährige die Kontrolle über das Auto und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw BMW. Die 24-jährige Beifahrerin in dem BMW wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von gut 40.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Einbruch in Container - Zeugen gesucht

Vermutlich im Zeitraum zwischen dem 06.06. und dem 10.06.25 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Betriebshof in der Straße Am Kleinbahnhof. Dort wurde gewaltsam ein Container geöffnet und Fahrzeugteile entwendet. Weiter wurden Traktorreifen inklusive Felgen entwendet. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bevensen - Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen im Park

Am 09.06.25 gegen 15:20 Uhr kam es in einem Park an der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen. Ein 15-Jähriger schlug in diesem Zusammenhang einen 14-Jährigen, sodass dieser leicht verletzt wurde. Es folgten Platzverweise. Die Polizei hat entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

