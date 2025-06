Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: Pressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 06.06.-09.06.2025

Diverse Trunkenheitsfahrten in Lüneburg und Landkreis

Adendorf - Verkehrsunfall mit Flucht

Am 06.06.2025 kam es in der Mittagszeit in Adendorf im Kirchweg zu einer Verkehrsunfallflucht, welche durch einen Zeugen beobachten werden konnte. Bei der nachfolgenden Halterüberprüfung stellte sich raus, dass die 62- jährige Unfallverursacherin eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 2,8 Promille aufwies.

K24 im Bereich Bleckede/Alt Garge - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Gegen Mittag am 07.06.2025 verlor ein 48- jähriger Mann auf der K 24 aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholbeeinflussung (1,98 Promille) die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem Baum. Der Mann verletzte sich schwer. Der Pkw wies einen Totalschaden auf.

Ostumgehung Lüneburg Verkehrsunfall unter Kokain-Einfluss

In den späten Abendstunden des 07.06.2025 fiel ein 24- jähriger Fahrzeugführer auf der Ostumgehung Lüneburg auf, welcher in Schlangenlinien fuhr und zwei Mal fast mit der Leitplanke kollidierte. Ein durchgeführter Drogenvortest zeigte sich im Bereich Kokain positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein wurde sichergestellt.

Lüneburg - Verkehrsunfall mit Flucht

Am 08.06.2025 um 06:50 Uhr fuhr ein 25- jähriger Mann mit seinem Pkw gegen einen geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Unfall wurde durch Zeugen beobachtet. Der Unfallverursacher kam später eigenständig zur Wache. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,94 Promille. Melbeck

Melbeck - Trunkenheitsfahrt

Auch in Melbeck kam es in der Nacht des 08.06.2025 zu einer Trunkenheitsfahrt. Hier führte ein 43- jähriger Mann seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum. Der Mann wies eine Atemalkoholkonzentration von 2,94 Promille auf.

Lüneburg- Körperverletzung im Innenstadtbereich

In der Lüneburger Innenstadt kam es am 07.06.2025 gegen 13:30 Uhr nach vorangegangen verbalen Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern. Gegen alle Drei werden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lüneburg- Ehrlicher Finder

Im Schröders Garten verlor ein 28 - jähriger Mann seine Geldbörse mit rund 3000 Euro. Ein sehr ehrlicher Finder gab die Geldbörse samt Bargeld auf der Polizeiwache ab. Er erhielt einen Finderlohn.

Lüneburg- Randaliererin

Am 08.06.2025 um 23:33 Uhr randalierte eine 35- jährige Frau in Lüneburg. Nachdem diese einen Platzverweis für die Einsatzörtlichkeit bekam und diesem nicht nachkam, leistete sie Widerstand. Hierbei verletzte die Frau die eingesetzten Polizeibeamten. Die restliche Nacht verbrachte die Dame im polizeilichen Gewahrsam.

häusliche Gewalten in Lüneburg

Auch an diesem Wochenende kam es zu zwei Straftaten im häuslichen Umfeld. Sollten auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sein, zögern Sie nicht dies der Polizei zu melden. Weitere Hilfsangebote sind auf folgender Internetseite zu

finden: https://gegen-gewalt-in-der-familie.de/wp-content/uploads/2024/11/Hilfel iste_bei_Gewalterfahrung_161024.pdf

Uelzen

Streitigkeiten am ZOB

Am Freitagabend eskalieren verbale Streitigkeiten am ZOB in Uelzen. Zwei bislang unbekannte männliche Personen schlagen mehrfach mit einem Fahrradschloss auf den Kopf des 22-jährigen Opfers ein und traktieren ihn weiter mit Faustschlägen. Anschließend flüchten die beiden männlichen Personen in unterschiedliche Richtungen. Die Verletzungen des Opfers müssen im Krankenhaus versorgt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter 0581-9300 entgegen.

Notrufmissbrauch

Eine Frau beschäftigt die Polizei mehrfach in der Freitagnacht und am Samstagmorgen. Zunächst hat die Frau ohne Grund auf dem Gehweg gelegen, so dass sich mehrere Passanten Sorgen machen und die Polizei sie nach Hause begleitet. Anschließend wählt sie nachts mehrfach grundlos den Notruf von Polizei und Feuerwehr. Ihr Handy wurde sichergestellt, ein Strafverfahren hinsichtlich des Notrufmissbrauchs ist zudem eingeleitet worden. In den frühen Morgenstunden schmeißt sie dann eine Bierdose gegen die Tür der Polizeidienststelle in Uelzen und wird schließlich dem Gewahrsam zugeführt.

Ladendieb und Widerstand

Ein 45-Jähriger nimmt am Samstagnachmittag Alkoholflaschen aus einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße in Uelzen mit, ohne diese zu bezahlen. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Person durch die Polizei, leistet er Widerstand und wird schließlich in Gewahrsam genommen.

Einbruch

Bei einem zurzeit unbewohnten Haus in Wellendorf wird zwischen Donnerstag und Samstag eingebrochen. Aus dem Haus wird Bargeld in dreistelliger Höhe und ein Bohrhammer entwendet. Hinweise an die Polizei Uelzen unter 0581-9300.

Lüchow-Dannenberg

Körperverletzung in Gartow

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Gartow im Rahmen von Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Jugendlichen zu einer Körperverletzung. Hierbei wurde das Opfer durch den Beschuldigten zu Boden gedrückt und mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Im Anschluss daran folgten noch Tritte gegen das am Boden liegende Opfer, welche hierdurch leichte Verletzungen erlitt.

Schwerer Verkehrsunfall auf der L 256 zwischen Gartow und Meetschow

Zu einem Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person kam es am frühen Samstagmorgen. Hierbei kollidierten ein Lkw und ein entgegenkommender Pkw welcher aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Pkw-Führer wurde schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Landesstraße war für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten des Lkw für ca. 11 Stunden zwischen Gartow und Meetschow voll gesperrt.

Einbruch in Wohnhaus in Wustrow

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Weberstraße in Wustrow zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu dem Wohnhaus.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Lüchow unter der 05841/122-0

Verkehrsunfall bei Zadrau

Am Samstag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1 bei Zadrau. Hierbei verlor ein Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Gespann aus Pkw und Anhänger. Der Anhänger geriet ins Schleudern und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Verkehrsunfallflucht in Zebelin

In der Nachtzeit von Samstag auf Sonntag kam es in der Ortschaft Zebelin (Waddeweitz) zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem ebenfalls unbekannten Kraftfahrzeug das Fahrzeugheck eines geparkten Pkw. Durch den Zusammenstoß zersplitterte die Heckscheibe des unfallverursachenden Fahrzeuges. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss jedoch ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Lüchow unter der 05841/122-0

Fahren unter Einfluss

Am Sonntag wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle eine Beeinflussung durch bislang unbekanntes Rauschmittel bei einem Fahrzeugführer in Clenze festgestellt. Im Rahmen der Verkehrskontrolle versuchte der Fahrzeugführer sich mehrfach der Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Streitigkeiten auf dem Schützenfest

Auf dem Schützenfest in Woltersdorf ist es in den frühen Morgenstundens des Pfingstmontages zu einer verbalen Streitigkeit gekommen, die anschließend in einer körperlichen Auseinandersetzung geendet ist. Ein 37- jähriger und ein 25- jähriger stritten sich zunächst verbal, als dieser Streit dann damit endete das sich beide gegenseitig schlugen. Ein Zeuge ging dazwischen und konnte die beiden Streithähne trennen. Verletzt wurde niemand.

Zwei freilaufende Hunde im Bereich Quickborn/ Langendorf/ Gusborn

Seit einigen Tagen laufen zwei dunkle Hunde im Bereich Quickborn/ Langendorf/ Gusborn durch die Feldmark. Die Hunde sind sehr scheu und haben sich bisher nicht einfangen lassen. Einer der beiden trägt ein Halsband. Ein möglicher Halter der Tiere konnte bisher nicht ermittelt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Lüchow unter der 05841/122-0

