POL-LG: ++ Fahrkartenautomaten zerstört ++ zahlungsunfähig - Betrügerinnen aus Hamburg fliegen auf ++ Transporter aufgebrochen - Werkzeuge erbeutet ++ mit Gegenverkehr kollidiert - drei Verletzte ++

Presse - 06.06.2025 ++

Lüneburg

Adendorf - zahlungsunfähig - Betrügerinnen aus Hamburg fliegen auf - Möbel im Wert von mehr als 10.000 Euro abtransportiert - Polizei veranlasst Rückholung der Möbel mit Firmen-Lkw

Möbel und Einrichtungsartikel im Wert von mehr als 10.000 Euro nahmen zwei 40 und 53 Jahre alte Frauen aus Hamburg bereits im Verlauf des 04.06.25 aus einem Möbelhaus in der Artlenburger Landstraße mit. Am Folgetag erschienen die Damen wieder um weiteres Mobiliar im Wert von weiteren mehreren tausend Euro zu erwerben. Die die entsprechenden Lastschriftverfahren aufgrund "Zahlungsunfähigkeit" nicht gedeckt waren, alarmierten Mitarbeiter des Marktes am 05.06. die Polizei Adendorf. Beamte konnten die Frauen mit einem Transportfahrzeug kontrollieren und mit zur Wache nehmen. Von dort wurde weitere Maßnahmen auch mit der Polizei Hamburg abgestimmt. Parallel machten sich Mitarbeiter des Möbelmarktes mit einem Lkw in Absprache mit der Staatsanwaltschaft auf den Weg nach Hamburg, um das bereits nach Hamburg verbrachte Mobiliar wieder abzuholen. Die Polizei ermittelt gegen die Frau, die bereits wegen ähnlicher Fälle in Erscheinung getreten waren, wegen Warenkreditbetrugs.

Lüneburg - Transporter aufgebrochen - Werkzeuge erbeutet

Einen in der Klaus-Groth-Straße abgestellten Transporter Mercedes-Benz Vito brachen Unbekannte in der Nacht zum 06.06.25 auf. Die Täter öffneten gewaltsam den Schließzylinder und konnten Werkzeuge erbeuten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Scheibe von Snack-Automaten beschädigt

Eine Scheibe eines doppelverglasten Snack-Automaten im Bereich eines Imbisses im Altenbrückerdamm beschädigten Unbekannte in der Nacht zum 06.06.25, gegen 02:30 Uhr. Nachbarn nahmen Geräusche wahr und alarmierten die Polizei, die trotz sofortiger Fahndung keine potentiellen Täter wahrnehmen konnten. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - in Kleingarten-Parzelle eingedrungen - Säge weg

In eine Parzelle eines Kleingartens in der Bleckeder Landstraße drangen vermutlich drei Unbekannte in den späten Nachmittagsstunden des 05.06.25 ein. Die Personen brachen gegen 18:00 Uhr auch einen Geräteschuppen auf und flüchteten mit einer Säge. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Pkw kollidiert mit Radfahrerin - schwer verletzt

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw Audi und einer 51 Jahre alten Radfahrerin kam es in den Morgenstunden des 06.06.25 im Grüner Weg in Adendorf. Der 59 Jahre alte Fahrer des Pkw Audi war gegen 09:30 Uhr vom Grüner Weg in den Kreisverkehr eingebogen, übersah wegen starken Regenfalls die Radfahrerin, so dass es zur Kollision kam. Die Frau wurde auf den Asphalt geschleudert und erlitt schwerere Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Karwitz, OT. Pudrip - mit Gegenverkehr kollidiert - drei Verletzte

Auf die Gegenfahrbahn geriet eine 40 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Transporter in den Nachmittagsstunden des 05.06.25 auf der Kreisstraße 8. Die Frau aus Hamburg war gegen 14:45 Uhr mit ihrem Transporter aus Richtung Metzingen in Richtung Pudrip unterwegs, kam aus unbekannter Ursache in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw VW ID 3. Der 57 Jahre alte Fahrer des ID 3 erlitt schwere Verletzungen. Die beiden 38 und 40 Jahre alten Insassen im Transporter wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 45.000 Euro. Die Kreisstraße 8 musste für die Bergungsarbeiten und den Rettungseinsatz zum Teil voll gesperrt werden.

Dannenberg - Kellner-Geldbörse vom Verkaufstresen gegriffen

Eine Kellnergeldbörse griffen sich vermutlich Jugendliche in den Mittagsstunden des 05.06.25 in einem Cafe Am Ostbahnhof. Dabei nutzten die Täter eine günstige Gelegenheit, nachdem sie sich Kaffee bestellt hatten, nahmen die Börse an sich und versteckten diese. Die alarmierte Polizei ermittelt nun gegen vier Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahre.

Uelzen

Bienenbüttel - Fahrkartenautomaten zerstört - Polizei ermittelt

Einen Fahrkartenautomaten am Bahnsteig des Bahnhofs in Bienenbüttel, Ladestraße, zerstörten Unbekannte in den frühen Morgenstunden des 06.06.25 durch eine Detonation. Dabei gelangten die Täter gegen 04:30 Uhr vermutlich auch an die Geldkassette. Der Automat wurde komplett zerstört. Es entstand ein Sachschaden von gut 15.000 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - renitent nach Hausverbot - Senior tritt in Badelatschen nach Schwimmmeister

Mit einem renitenten 78-Jährige hatte es ein Schwimmmeister in den Nachmittagsstunden des 05.06.25 in der Jod-Sole-Therme in der Dahlenburger Straße zu tun. Der Schwimmmeister hatte gegen 16:00 Uhr ein bereits seit Anfang des Monats bestehendes Hausverbot gegen den Mann aus Lüneburg durchsetzen wollen und hatte den Senior angesprochen. Dieser trat dem Schwimmmeister mit der getragenen Badelatsche in den Hintern und versuchte diesen mit der Faust zu schlagen. Die alarmierte Polizei leitete Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und versuchter Körperverletzung ein.

