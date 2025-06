POL-LG: ++ sicher.mobil.leben. ++ Polizei in der Region kontrolliert bei länderübergreifendem Aktionstag mit dem Schwerpunktthema "Kinder im Blick" ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg (ots)

++ sicher.mobil.leben. ++ Polizei in der Region kontrolliert bei länderübergreifendem Aktionstag mit dem Schwerpunktthema "Kinder im Blick" + über 400 Fahrzeuge an unterschiedlichen Kontrollstellen kontrolliert ++

Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Um die Sicherheit der Jüngsten ging es am gestrigen Tage, 03.06.25, bei den Kontrollen der Polizei in der Region Nord-Ost-Niedersachsen (Landkreise Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen). Wie auch in anderen Bereichen von Niedersachsen und anderen Bundesländern waren in unseren drei Landkreisen der hiesigen Polizeiinspektion knapp 50 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, darunter auch die Lüneburger Bereitschaftspolizei, im Einsatz. Dabei war die Polizei schwerpunktorientiert im Umfeld von Schulen oder Kindertagesstätten unterwegs.

(Das beigefügte Bild zeigt eine Kontrollstelle in der Dahlenburger Landstraße in Lüneburg. Dortige 30er-Zone vor einer Schule. Bild unter www.presseportal.de.)

Insgesamt stellten die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten etwa 200 Ordnungsverstöße fest. Dabei ging es insbesondere um Geschwindigkeitsüberschreitungen im Umfeld von Schulen und Kindertagesstätten, fehlende oder falsche Sicherung im Pkw und das Thema Ablenkung, sowohl im Auto als auch auf dem Fahrrad.

Hintergrund:

In ganz Niedersachsen liefen am gestrigen Tag umfangreiche Maßnahmen zum Thema Verkehrssicherheit. Im Fokus stand hierbei die Risikogruppe Kinder. Die Schwerpunkte des bundesweiten Aktionstages lagen auf Tipps und Ratschlägen für einen sicheren Weg zur Schule, egal ob zu Fuß, mit dem Rad oder dem Bus. Auch der Transport der Kinder mit dem PKW, zum Beispiel zur Kindertagesstätte (KiTa) wurde thematisiert, genauso wie das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmenden gegenüber Kindern.

Der Niedersächsische Ministerin für Inneres, Sport und Digitalisierung, Daniela Behrens, sagt hierzu: "Unsere Jüngsten lernen erst, sich selbstständig im Straßenverkehr zu bewegen. Sie haben in Bezug auf die Gefahren eine andere Wahrnehmung als Erwachsene. Deshalb liegt es in unser aller Verantwortung, ihnen eine sichere Umgebung zu schaffen und sie auf das richtige Verhalten vorzubereiten. Wenn wir Erwachsene uns im Straßenverkehr aufmerksam und regeltreu bewegen, sind wir Orientierungsvorbilder und schaffen für sie zugleich einen sichereren Verkehrsraum, der auch kleine Fehler der Kinder verzeiht. Reduzieren Sie deshalb Ihre Geschwindigkeit, wenn Sie Kinder am Straßenrand sehen. Kalkulieren Sie bei ihnen unvorhergesehenes Verhalten und Bewegungen mit ein. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Sicherung der Kinder, sei es beim Aufsetzen eines Fahrradhelms oder dem Anlegen des Sicherheitsgurtes. Seien Sie wachsam!"

