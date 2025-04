POL-Pforzheim: (PF) Karlsbad/Pforzheim - Geschwindigkeitskontrolle auf der A8

Oberreichenbach (ots) - Am Dienstagvormittag wurde in Oberreichenbach auf der Bundesstraße 296 in Fahrtrichtung Calmbach Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Mit 43 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit ist ein Fahrzeugführer besonders aufgefallen. Zwischen 07:30 Uhr und 12:00 Uhr überwachten Polizeibeamte ...

mehr