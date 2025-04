POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrüger machen hohe Beute

Polizeipräsidium Pforzheim

Mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" haben Betrüger eine größere Menge Bargeld sowie Wertgegenstände erbeutet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand nahmen Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch telefonisch Kontakt zu ihrem späteren Opfer auf. Die Anrufer gaben sich abwechselnd als verschiedene Polizeibeamte aus. Sie behaupteten, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. Durch eine geschickte Gesprächsführung täuschten sie ihrem Opfer eine Zusammenarbeit vor und erschlichen sich so das Vertrauen. In der Folge kam gegen 02:00 Uhr ein unbekannter Abholer zu der Wohnanschrift des Geschädigten in der Pforzheimer Südstadt. Dieser verlangte einen Dienstausweis, welchen der Täter nicht vorzeigen konnte. Hierauf kam es zu einem Gerangel, das Opfer wurde gestoßen und der Unbekannte verschaffte sich Zutritt zu der Wohnung. Bereitliegendes Bargeld und Wertgegenstände wurden entnommen und der Mann entfernte sich fußläufig in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde nicht verletzt. Das Diebesgut beläuft sich im unteren fünfstelligen Bereich.

Der Täter trug einen dunkelblauen Mundschutz und eine dunkle Schirmmütze.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen oder Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben zu Personen oder Fahrzeugen, machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Präventionstipps Ihrer Polizei:

Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen zu gelangen.

- Am Telefon versuchen sie, ihre Opfer unter verschiedenen Vorwänden, dazu zu bringen, Geld- und Wertgegenstände im Haus oder auf der Bank an einen Unbekannten zu übergeben. Dabei nutzen die Täter auch teilweise eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Weitere Informationen erhalten sie auf der Internetseite https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Banu Kalay, Pressestelle

