Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kontrolle in Fußgängerzone - zwei Polizeibeamte verletzt

Pforzheim (ots)

Im Zuge einer Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag ist der Fahrer eines Pkw zunächst geflüchtet und hat sich bei seiner Festnahme renitent verhalten.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein 26-Jähriger, gegen 17:10 Uhr, mit seinem Audi und offensichtlich erhöhter Geschwindigkeit die Fußgängerzone, Museumstraße. Auf Höhe der "Schlössle Galerie" sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Unmittelbar nach der Aufforderung anzuhalten, flüchtete der Fahrer des Mietfahrzeugs zusammen mit zwei Mitfahrerinnen und ließ den Pkw zurück. Kurze Zeit später kam ein weiterer Mann in der Oberbekleidung des eigentlichen Fahrers zurück zu Fahrzeug. Auf Aufforderung erschien letztlich der 26-jährige Audifahrer wieder am Fahrzeug. Da der Mann keine Ausweispapiere mit sich führte und vor Ort seine Identität nicht festgestellt werden konnte, sollte er zur Dienststelle gebracht werden. Hiergegen wehrte sich der Mann derart, so dass er zu Boden gebracht werden musste. Dort gelang es, dem Mann Handschließen anzulegen und ihm habhaft zu werden. Dennoch wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der 26-Jährige erlitt hierbei keine Verletzungen.

Letztlich hatte der 26-Jährige keine Fahrerlaubnis und muss nun mit einer Strafanzeige unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung rechnen.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell