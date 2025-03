LPI-J: Einbruch in Gastronomie-Gewerbe

Apolda (ots) - In den frühen Abendstunden des 08.03.2025 konnte in der Leutloffstraße in Apolda schlimmeres verhindert werden. Ein Bewohner bereitete in seiner Wohnung sein Abendmahl zu, dazu sollte Öl in einer Pfanne erhitzt werden, da dies anscheinend zu lange dauerte, wurde die Wartezeit bei einem Freund überbrückt. Wie man normalerweise weiß wird, je nach Dauer der Erhitzung, das Öl immer heißer, gelangt irgendwann an den Siedepunkt und fängt folglich dann an zu ...

mehr