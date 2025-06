Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bleckede - Brand mehrerer Pkw - Werkstattgebäude beschädigt ++ Clenze/Lüchow-Dannenberg - "Achtung! Betrügerische Handwerker als Einschleichdiebe" ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 04.06.2025

Lüneburg

Lüneburg - Ladendiebin erwischt - Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro festgestellt

Am Nachmittag des 03.06.25 wurde eine Ladendiebin in einem Bekleidungsgeschäft in der Grapengießerstraße durch einen Ladendetektiv erwischt. Die 50-Jährige entwendete Gegenstände im Wert von über 100 Euro. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme stellten Polizeibeamte weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften im Wert von mehreren hundert Euro im Rucksack der Dame fest. Die Verursacherin wurde zunächst mit dem Ziel einer Hauptverhandlungshaft vorläufig festgenommen und wurde nach Zahlung einer Sicherheitsleistung am heutigen Tag entlassen.

Lüneburg - Geldbörse aus Rollator entwendet

Am Morgen des 03.06.25 befand sich eine 92 Jahre alte Seniorin in einem Lebensmittelgeschäft in der Wulf-Werum-Straße. Während des Einkaufens entwendeten Unbekannte die Geldbörse aus der Handtasche, welche sich in einem Rollator befand. In der Folge wurden an einem Geldautomaten mehrere hundert Euro Bargeld abgehoben.

Bleckede - Brand mehrerer Pkw - Werkstattgebäude beschädigt

In der Nacht zum 04.06.25 kam es gegen 01:30 Uhr zu einem Brand in der Breetzer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet vermutlich ein Pkw vor einer Werkstatt in Brand. Das dadurch entstandene Feuer griff auf das Gebäude der privaten Werkstatt und zwei weitere Pkw über. Der Sachschaden wird auf gut 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Brandermittlung aufgenommen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - "blutige Nase" - Streit in Unterkunft

Zu einem Streit in einer Unterkunft Am Dömitzer Damm kam es in den frühen Abendstunden des 03.06.25 zwischen zwei 16-Jährigen sowie einer weiteren Person. Nach Angaben von Zeugen schlugen die beiden Jugendlichen der weiteren Person, dessen Identität noch nicht abschließend geklärt ist, gegen 18:00 Uhr im Rahmen eines Streits "auf die Nase". Im Anschluss verschwanden die Personen.

Im weiteren Verlauf wurde ein 29 Jahre alter Bewohner der Unterkunft gegenüber drei Kindern, die den Streit beobachtet hatten, "aufbrausend", drohte mit einem Holzstock, warf mit einem Stein und sagte den Kindern, dass sie verschwinden sollten. Verletzt wurde hier niemand. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Clenze/Lüchow-Dannenberg - "Achtung! Betrügerische Handwerker als Einschleichdiebe"

Geschädigter bzw. "Opfer" von betrügerischen Handwerkern wurde ein Senior in den Morgenstunden des 02.06.25 in Clenze. Der 85-Jährige hatte für "kleines Geld" (100 Euro) eine Dachrinne durch "reisende" Handwerker reparieren lassen. Diese forderten nach erledigter Arbeit einen Betrag von 5.000 Euro. Der Senior blieb standhaft und übergab die abgesprochenen 100 Euro. Die Handwerker nahmen den Betrag, schlichen jedoch darüber hinaus noch ins Wohngebäude und klauten dort die Geldbörse des Seniors mit einigen hundert Euro. Danach verschwanden die Täter. Hinweise nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-97640-0, entgegen.

Ergänzend mahnt die Polizei ...

Vor dubiosen Handwerkern und aktuellen Handwerksangeboten warnt die Polizei in der Region. Nachdem in der Vergangenheit immer wieder reisende Handwerker größtenteils im ländlichen Gebiet unterwegs waren und ihre Arbeiten (u.a. Dacharbeiten und -klempnerei, Terrassen- und Steinreinigungsarbeiten, Betonarbeiten, etc.) spontan vor Ort "über den Gartenzaun" für einen Schnäppchenpreis angeboten haben, tauchten in verschiedenen regionalen Zeitungen in den letzten Tagen und Wochen Hochglanzprospekte bzw. -flyer unterschiedlicher Firmen für Gebäude-, Stein- und Terrassenreinigungsarbeiten auf. Überprüfungen der Kontaktdaten und -adressen ergaben, dass diese Firmen zum Teil unter den angebenden Adressen nicht existent/gemeldet sind.

Es kommt die Zeit der Gartenarbeit. Da trifft es gut, freundliche Herren und Damen sprechen einen am Gartenzaun an, ob man nicht für ein vermeintlich kleines Geld den Garten mal eben auf Vordermann bringen kann. Das Angebot klingt verlockend, nur für ein paar tausend Euro wird alles fertiggemacht. Auf einem Notizzettel steht etwas von Gartenarbeiten und dass man Geld erhalten habe für den Auftrag. Keine Firmenanschrift, keine Bankverbindung, keine Verantwortlichkeiten, macht nix, muss ja schnell gehen! Ruck zuck wird der Pritschenwagen, das Kennzeichen stammt nicht aus der Region und ein Firmenlogo fehlt auch, entladen und es geht überfallartig ans Werk an allen Ecken/Rundungen des Gartens. Doch plötzlich werden die Arbeiten beendet, weil angeblich Material fehlen würde, was noch geholt werden müsste. Alles wird eingeladen, auch die eigenen Gartengeräte des Auftraggebers und die Truppe kommt nicht wieder. Geld weg, Gartengeräte weg und der Garten gleicht einer Baustelle!

Hinter auf den ersten Blick möglichen Schnäppchen verbergen sich oftmals Kostenfallen, so dass die Polizei rät, sensibel entsprechende Firmen und Angebote genau zu prüfen und mit möglichen Angeboten von Handwerksfirmen aus der Region zu vergleichen.

Ganz besonders häufig haben es Betrüger an der Haustür auf Senioren abgesehen, die sich in ihren vier Wänden vermeintlich sicher fühlen. Ziel dieser unliebsamen Besucher ist es, in die Wohnung gebeten zu werden; denn dort sind in aller Regel weder Zeugen noch andere Personen zu erwarten, die die eigenen Pläne durchkreuzen könnten. Einem Betrüger sind seine finsteren Absichten in den seltensten Fällen anzusehen. Die Täter treten in ganz unterschiedlichen Rollen auf: Mal geben sie sich als seriös gekleideter Geschäftsmann, mal werden sie als Handwerker in Arbeitskleidung, als Hilfsbedürftiger oder sogar als angebliche Amtsperson vorstellig. Um ans Ziel zu gelangen, überraschen die Täter immer wieder durch außerordentlichen Ideenreichtum. Der durch sie verursachte finanzielle Schaden ist oft nicht wieder auszugleichen. Parallel rät die Polizei:

- Machen Sie keine Haustür/Gartenpfortengeschäfte - Lassen Sie sich ein genaues schriftliches Angebot gebeten - Holen Sie sich Vergleichsangebote - Leisten Sie niemals Vorkasse vor Ort oder legen Geld für Materialien aus - Notieren Sie sich die Personalien des Anbieters und des mitgeführten Kraftfahrzeuges

Bei Auftreten entsprechender "dubioser reisender Handwerker" wenden Sie sich gerne an die Polizei - im Notfall unter 110.

Uelzen

Bad Bevensen - Terrassentürscheibe eingeschlagen - Einbrecher flüchtet

Die Terrassentür zu einem Wohnhaus, Schöne Aussicht, schlug ein Unbekannter in den späten Nachmittagsstunden des 03.06.25 ein. Der Unbekannte gelangte dadurch ins Wohngebäude, wurde gegen 18:20 Uhr durch die nach Hause kommenden Anwohner wahrgenommen, so dass der Einbrecher sofort die Flucht ergriff. Ob etwas gestohlen wurde, steht aktuell nicht fest. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro.

Bad Bodenteich - Pkw-Tür aufgebrochen - Rucksack mitgenommen

Die Tür eines auf dem Parkplatz Am Waldbad abgestellten Pkw Opel Corsa brachen Unbekannte in der Nacht zum 03.06.25 auf. Dabei verschwand ein Rucksack mit persönlichen Papieren. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

