Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Amelinghausen - Geldbörse beim Einkauf entwendet - Hinweise der Polizei ++ Melbeck/Lüneburg - Vandalismustaten auf Kindergartengelände - Hinweise ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 03.06.2025

Lüneburg

Lüneburg - Ladendieb entwendet Zigaretten

Am 02.06.25 kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in der Bleckeder Landstraße. Ein 28-Jähriger entwendete mehrere Packungen Zigaretten und passierte den Kassenbereich ohne diese zu bezahlen. Durch den Ladendetektiv wurde dies beobachtet und der 28-Jährige gestellt. Die Zigaretten im Wert von 60 Euro verblieben im Geschäft. Der Verursacher erhielt zudem ein Hausverbot.

Amelinghausen - Geldbörse beim Einkauf entwendet - Hinweise der Polizei

Am 02.06.25 gegen 11:30 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Straße Grenzweg zu einem Geldbörsendiebstahl. Eine 86-Jährige befand sich zum Einkaufen in dem Geschäft und transportierte ihre Handtasche im Einkaufswagen. Aus diesem wurde die Geldbörse mit Bargeld und Dokumenten entwendet. Hierdurch entstand ein Schaden von gut 500 Euro.

Hier einige Tipps, wie sie sich vor einem Taschendiebstahl schützen können:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen. - Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer. - Tragen Sie Taschen immer geschlossen und dicht am Körper und stellen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab - Bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarten auf. Lüneburg - Einschleichdiebstahl in Reihenhaus - Zeugen gesucht Am 02.06.25 zwischen 10:00 und 11:00 Uhr kletterten Unbekannte über ein offenstehendes Fenster in ein Reihenhaus in der Schillerstraße. Aus diesem wurden neben einer Geldbörse auch Turnschuhe entwendet. In der Folge wurde versucht mit der entwendeten EC-Karte Bargeld abzuheben. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Melbeck/Lüneburg - Vandalismustaten auf Kindergartengelände - Hinweise

Zwischen dem 28.05. und dem 02.06.25 kam es auf dem Gelände eines Kindergartens in der Ebstorfer Straße zu mehreren Sachbeschädigungen. Unbekannte zerschlugen Flaschen, rissen Bilder ab und zerstörten ein Sonnensegel. Der Sachschaden betrug mehrere hundert Euro Im Zeitraum zwischen dem 30.05. und dem 02.06.25 kam es zudem zu Sachbeschädigungen auf dem Gelände eines Kindergartens in der Hans-Heinrich-Stelljes-Straße. Auch dort wurden vermutlich Glasflaschen zerstört, Bänke umgestoßen und ein Sonnensegel beschädigt.

Hinweise nehmen die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0 oder die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Radfahrerin stürzt nach Kollision mit Pkw

Am 02.06.25 gegen 18:45 Uhr kam es in der Straße Am Alten Eisenwerk zu einem Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Fahrerin eines Pkw VW beabsichtigte an eine Ampel nach rechts abzubiegen, hierbei missachtete sie eine 55-jährige Radfahrerin, welche ebenfalls bei grüner Ampel die Fahrbahn querte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von gut 600 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am 02.06.25 gegen 08:30 Uhr führten Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle in der Hauptstraße durch. Bei der Kontrolle eines 55 Jahre alten Fahrers eines Pkw BMW stellte sich heraus, dass dieser unter Alkoholeinfluss sein Fahrzeug führte. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,7 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Fahrerlaubnis sichergestellt.

Uelzen

Uelzen - Kind auf Gehweg geschlagen - Zeugen gesucht

Am 02.06.25 gegen 15:20 Uhr kam es auf einem Gehweg in der Bahnhofstraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 13-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine bisher unbekannte Person mit einem Kaugummi beworfen und schlug in der Folge das 13-jährige Kind gegen die Schläfe. Eine Fahndung nach dem Verursacher verlief negativ. Das Kind blieb unverletzt.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen, OT. Westerweyhe - Brand einer Hecke - Keine Verletzten

Am 02.06.25 gegen 17:30 Uhr kam es im Ostpreußenring zu einem Brand einer Hecke. Vermutlich beim Abflammen von Unkraut durch einen 45-Jährigen kam es zu einem Funkenflug, welcher eine nahegelegene Hecke in Brand setzte. Durch die alarmierten Feuerwehren Kirchweyhe und Westerweyhe konnte der Brand gelöscht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell