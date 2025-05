Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Nach Körperverletzung Platzverweis erhalten - Gewahrsam ++ Falsche Handwerker - Goldschmuck entwendet ++ Einbruch in Hotel ++ Unbekannter verletzt Mann mit Kopfnuss ++ Alkoholisiert am Steuer ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Adendorf - Nach Körperverletzung Platzverweis erhalten - Gewahrsam

Am 29.05.2025 gegen 11:45 Uhr kam es auf einer Zuwegung zum Inselsee in einem Waldgebiet bei Adendorf zu einer Körperverletzung. Nach ersten Erkenntnissen schlug dabei ein 20-Jähriger einen 17-Jährigen in das Gesicht. Als die Polizei den alkoholisierten 20-Jährigen kontrollierte, verhielt dieser sich aggressiv und unkooperativ. Er erhielt einen Platzverweis. Diesem kam er nicht nach und wurde daher in Gewahrsam genommen. Dabei beleidigte er einen Polizeibeamten mehrfach.

Lüneburg - Falsche Handwerker - Goldschmuck entwendet

Zwei derzeit unbekannte Männer betraten am 28.05.2025 gegen 13:45 Uhr unter dem Vorwand Handwerker zu sein das Wohnhaus einer Seniorin im Stadtteil Neu Hagen. Dabei entwendeten sie Schmuck im Wert von wenigen tausend Euro. Die Polizei mahnt: "Lassen Sie keine Fremden in ihr Haus. Überprüfen Sie den Anlass und rufen Sie im Zweifel die 110." Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Handtasche aus unverschlossenem PKW entwendet

Aus einem unverschlossenen Skoda Octavia entwendete eine unbekannte Person am 29.05.2025 gegen 16:00 Uhr eine Handtasche. Das Fahrzeug war in der Van-der-Mölen-Straße abgestellt. Die Handtasche wurde später als Fundsache abgegeben. Dabei fehlten Kopfhörer und Bargeld im Gesamtwert von etwas über 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg OT Breese in der Marsch - Nach Streit Pfefferspray eingesetzt

Im Zuge eines verbalen Streites zog am 29.05.2025 gegen 22:45 Uhr ein derzeit unbekannter Mann bei einem Festzelt in Breese in der Marsch ein Pfefferspray hervor und verletzte einen 16-Jährigen. Dieser verspürte anschließend Schmerzen in den Augen. Als sich der 16-Jährige entfernte wurde er durch einen weiteren Mann geschlagen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Hitzacker OT Wietzetze - Einbruch in Hotel

Derzeit Unbekannte brachen in der Nacht zum 29.05.2025 in ein Hotel in Wietzetze ein, indem sie eine Tür aufhebelten. Anscließend lösten sie Gewaltsam einen Tresor aus der und flüchteten. Zum Diebesgut gehört Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Körperliche Auseinandersetzung auf einem Parkplatz

Zwei Männer im Alter von 23 und 33 Jahren gerieten am 29.05.2025 gegen 21:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Hauenriede in eine verbale und anschließend in eine körperliche Auseinandersetzung. Der 33-Jährige entfernte sich anschließend mit einem PKW. Der 23-Jährige wurde mit leichten Verletzungen medizinisch versorgt.

Uelzen - Unbekannter verletzt Mann mit Kopfnuss

Ein derzeit unbekannter Mann verletzte am 30.05.2025 gegen 01:00 Uhr einen 27-Jährigen, indem er ihm mit seinem Kopf in das Gesicht drückte. Der Sachverhalt ereignete sich vor einer Bar in der Gudesstraße. Der 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen an der Oberlippe. Der Täter konnte nichtmehr festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - Alkoholisiert am Steuer

Die Polizei kontrollierte am 29.05.2025 gegen 18:30 Uhr ein VW Golf, welcher durch die Neustädter Straße fuhr. Dabei stellte sich heraus, dass die 69 Jahre alte Fahrerin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Uelzen - Scheibe von PKW eingeschlagen - Tasche entwendet

Unbekannte schlugen in der Nacht zum 30.05.2025 die Seitenscheibe eines in der Schillerstraße abgestellten Taxi. Aus dem Inneren wurde eine Laptoptasche mit einem darin befindlichen Smartphone gestohlen. Der Wert des Diebesgutes liegt bei einigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Natendorf - Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf Kreisstraße

Am 29.05.2025 gegen 17:45 Uhr befuhr ein 61 Jahre alter Mann mit einem VW Polo die Kreisstraße 44 von Natendorf in Fahrtrichtung Oldendorf. An der Kreuzung zur Kreisstraße 20 kollidierte er mit einem von links kommenden, bevorrechtigten Skoda Octavia. Der 61-Jährige sowie die 60 Jahre alte Skoda-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 14000 Euro geschätzt.

