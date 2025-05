Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pressemitteilung der PI Lüneburg/ Lüchow-Dan./ Uelzen vom 28.05./29.05. ++

Landkreis Lüneburg

Reppenstedt - häusliche Gewalt

Am Mittwochabend kam es in Reppenstedt zu einer körperlichen Auseinandersetzung im häuslichen Bereich. Nachdem beide sich zunächst verbal stritten, wurde der 40-jährige Ehemann auch körperlich übergriffig und schlug seiner gleichaltrigen Partnerin zwei Mal in deren Gesicht. Diese setzte sich zur Wehr. Die eintreffenden Polizeibeamten verwiesen den Verursacher für eine Woche aus der gemeinsamen Wohnung. En Strafverfahren erwartet diesen zudem.

Lüneburg - Wiederholungsbesuch in Polizeigewahrsam

Nicht lernfähig zeigte sich ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Lüneburg, welcher zum wiederholten Male einen Platzverweis in einem Mehrfamilienhaus auf dem Kreideberg nicht befolgte. Hier hatte er zuvor die Anwohner belästigt. Wie bereits vor einigen Wochen endete die Nacht in einer Polizeizelle. Auch leistete der betrunkene Heranwachsende Widerstand gegen die Polizeibeamten.

Lüneburg - leicht verletzt bei Verkehrsunfall

Am Donnerstagvormittag kam es auf der Lüneburger Bockelmannstraße zu einem Auffahrunfall. Eine 22-Jährige fuhr, vermutlich in Folge Unachtsamkeit, mit ihrem Pkw VW auf einen vor ihr wartenden Pkw Skoda auf. Die darin sitzende Beifahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Landkreis Uelzen

verwirrter Mann verschanzt sich in Wohnung

In der Hauenriede sollte ein 47 Jahre alter Mann aus Uelzen gegen 14.30 Uhr medizinisch begutachtet werden, da er in den letzten Tagen immer wieder psychische Auffälligkeiten gezeigt hatte. Vor Ort konnte durch die Tür kurz mit dem Mann gesprochen werden, welcher sich aber weigerte zu öffnen. Vielmehr hatte er angefangen sich in der Wohnung zu verbarrikadieren. Die hinzugerufene Interventionsgruppe aus Lüneburg musste schlussendlich seine Wohnungstür und eine weitere Zimmertür mit einer Ramme öffnen. Der Mann konnte nur durch unmittelbaren Zwang gebändigt und der psychiatrischen Klinik zugeführt werden.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

