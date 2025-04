Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall

Suhl (ots)

Am 26.04.2025, gegen 12.15 Uhr wird die Feuerwehr zu einem Brandfall in die Suhler Straße in Suhl-Goldlauter alarmiert. Aufgrund eines technischen Defektes geriet der Wechselrichter der Photovoltaikanlage in Brand. Das Feuer konnte durch den Hausbesitzer bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von ca. 2500,- Euro. Auf der Anfahrt zum Ereignisort kollidierte ein Fahrzeug der Feuerwehr mit einem stehenden Fahrzeug in einer schmalen Zufahrtsstr. Dabei entstand am Feuerwehrfahrzeug ein Schaden von ca. 1500,- Euro sowie ein Schaden von 500,- Euro am beteiligten Pkw. Am Einsatzort kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall, da ein Fahrzeugführer am stehenden Feuerwehrfahrzeug vorbeifahren wollte und mit seinem Außenspiegel gegen das Fahrzeug der Feuerwehr geriet. Dabei entstand am Spiegel ein Schaden in Höhe von ca. 50,- Euro sowie am Feuerwehrfahrzeug ein Schaden von ca. 500,- Euro.

