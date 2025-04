Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet

Schmalkalden (ots)

Ein 30-jähriger Autofahrer fuhr am späten Donnerstagabend in den Kreisverkehr der Recklingshäuser Straße in Schmalkalden ein. Dabei übersah er den bereits dort fahrenden und vorfahrtsberechtigten 24-jährigen Pkw-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro.

