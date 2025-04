Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Crock (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Donnerstag zwischen 06:00 Uhr und 10:45 Uhr vermutlich beim Ausparken von dem Parkplatz einer Gaststätte in der Schützenhofstraße in Crock gegen einen dort befindlichen Verteilerkasten. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallstelle ohne die Polizei oder einen Verantwortlichen der Telefongesellschaft zu informieren. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0104391/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell