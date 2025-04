LPI-SHL: Nachmeldung zu "Motorradfahrer schwer verletzt"

Wasungen (ots) - Seit heute, den 24.04.2025 gegen 07:30 Uhr wird die 14-jährige Samantha Sophie Kniesa aus Wasungen vermisst. Samantha gab gegenüber ihren Eltern am Morgen an, in die Schule zu gehen. Am Nachmittag, als man Samantha abholen wollte stellte sich heraus, dass sie nicht in der Schule war. ...

