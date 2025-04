Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach 14-jährigem Mädchen

Wasungen (ots)

Seit heute, den 24.04.2025 gegen 07:30 Uhr wird die 14-jährige Samantha Sophie Kniesa aus Wasungen vermisst. Samantha gab gegenüber ihren Eltern am Morgen an, in die Schule zu gehen. Am Nachmittag, als man Samantha abholen wollte stellte sich heraus, dass sie nicht in der Schule war. Nach jetzigem Ermittlungsstand gehen sowohl die Eltern als auch die Polizei davon aus, dass Samantha freiwillig ihr zu Hause verlassen hat, um jemanden zu besuchen. Leider reagiert Samantha nicht auf die Anrufe ihrer Familie, so dass es derzeit keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort gibt.

Samantha ist schlank, hat eine blasse Hautfarbe, braune Augen und schwargefärbte, nackenlange Haare. Sie trägt vermutlich eine schwarze Hose, eine lilafarbene Sweatjacke, schwarz weiße Turnschuhe der Marke "Converce" und einen schwarzen Rucksack.

Sollten Sie Samantha gesehen haben oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben können, so werden sie gebeten, sich an die PI Schmalkalden-Meiningen oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe des Aktenzeichens (0104973/2025)zu wenden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell