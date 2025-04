Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kellereinbruch

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit vom 14.04.2025 bis 23.04.2025, 19:45 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Oberen Allee in Hildburghausen ein. Er verschaffte sich anschließend Zutritt zum Keller und brach wiederum zwei Kellerverschläge auf. Aus einem entwendete er neben Werkzeugen auch alkoholische Getränke. Eine geleerte Flasche des Diebesgutes fanden die Beamten der Hildburghäuser Polizei im Bereich des Ausgangs. Ein Gesamtschaden von fast 2.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0103721/2025 bei der Polizei in Hildburghausen zu melden.

