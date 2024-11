Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Entwendeter PKW bei Wichmannsdorf (Gemeinde Kröpelin) in Brand gesteckt - die Kriminalpolizei ermittelt

Güstrow/ Bad Doberan (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 01:50 Uhr erging über die Einsatzleitstelle der Polizei der Hinweis über einen brennenden PKW neben der Verbindungsstraße zwischen der L122 und Wichmannsdorf. Dort brannte ein PKW in voller Ausdehnung. Nachdem das Fahrzeug durch die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht wurde, konnte das Fahrzeug, ein Opel Combo, einem Ehepaar aus Kröpelin zugeordnet werden. Die Fahrzeugeigentümer hatten nach eigener Aussage den Opel letztmalig gegen 20:30 Uhr auf ihrem frei zugänglichem Grundstück am Markt stehen sehen. Offenbar wurde es in dieser Zeit durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Doberan führt nun die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Doberan unter der Rufnummer 038203 - 560, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

