Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Kraftfahrzeugen und fünf schwerverletzten Personen

Parchim/Tessenow (ots)

Am 10.11.2024 gegen 17:20 Uhr kam es auf der B321 zwischen den Ortschaften Tessenow und Marnitz zu einem Verkehrsunfall. An diesem waren insgesamt zwei Pkw beteiligt. Der 29-Jährige befuhr die K123 aus Malow kommend in Fahrtrichtung Hof Poltnitz. Den ersten Erkenntnissen nach habe er aus bislang ungeklärter Ursache die Vorfahrt des von links kommenden Fahrzeuges, welcher die B321 in Richtung Parchim befuhr, missachtet und es kam im Kreuzungsbereich zum Unfall. Das Fahrzeug des 29-Jährigen wurde von der Straße geschoben und kam auf dem Dach neben der Kreuzung zum Liegen. Der andere Pkw stieß gegen ein Verkehrszeichen und kam neben der Kreuzung auf dem Grün zum Stehen. Das Auto war mit einer 4-köpfigen Familie besetzt. Die 51-Jährige Fahrerin sowie die drei Insassen im Alter von 18, 24 und 28 Jahren wurden schwerverletzt. Der 29-Jährige erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Alle Personen wurden nach der medizinischen Erstversorgung zur weiteren Behandlung in die Krankenhäuser Schwerin und Parchim eingeliefert. An beiden beteiligten Autos entstand jeweils ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Zur Rekonstruktion des Unfallherganges bzw. der unfallbegünstigenden Umstände, wie diesige Witterungsbedingungen, kam die DEKRA zum Einsatz. Zur Verkehrsunfallaufnahme und anschließenden Bergung der Fahrzeuge war die B 321 zeitweise voll gesperrt. Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

