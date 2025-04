Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei positive Vortests

Schmalkalden/Trusetal (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten am späten Donnerstagabend einen 22-jährigen Autofahrer in der Kasseler Straße in Schmalkalden. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf Cannabis und Opiate, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus erfolgte. Auch bei einer 18-jährigen Autofahrerin, die wenig später in den frühen Morgenstunden des Freitags (25.04.2025) in der Schenkgasse in Trusetal gestoppt wurde, verlief ein Drogenvortest positiv auf Cannabis sowie Amphetamin/Methamphetamin. Die junge Frau musste die Polizisten ebenfalls zur Blutentnahme begleiten. Beide Fahrzeugführer durften nicht mehr weiterfahren. Sie erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

