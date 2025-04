Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim

Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand in der Langen Straße - PM Nr. 2

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am heutigen Donnerstagabend, gegen 18:45 Uhr, zu einem Brand eines Klein-Lkws eines ansässigen Getränkehandels in der Langen Straße in Sinsheim. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden, ein in der unmittelbaren Nähe geparktes Fahrzeug wurde dennoch leicht beschädigt. Das Führerhaus des 7,5 Tonners wurde durch den Brand völlig zerstört. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000Euro. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Brandermittler des Polizeireviers Sinsheim haben hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell