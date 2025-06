Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Unfall mit mehr als 2,8 Promille ++ Dannenberg, OT. Schaafhausen - Unfall mit Omnibus - drei Leichtverletzte ++ Rosche - Fahranfänger nach Unfall leicht verletzt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 02.06.2025

Lüneburg

Melbeck - Körperverletzung mit unbekanntem Opfer - Zeugen gesucht

Am 01.06.25 gegen 21:30 Uhr kam es in der Uelzener Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 39-Jährigen und einer bisher unbekannten Person. Zeugen beobachteten eine Körperverletzung zum Nachteil eines bisher unbekannten Opfers. Der stark betrunkene 39-jährige Verursacher ließ sich nicht beruhigen und wurde durch die hinzugerufenen Polizeibeamten in Gewahrsam genommen.

Hinweise, insbesondere zu dem unbekannten Opfer, nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-90944-0, entgegen.

Lüneburg - Unfall mit mehr als 2,8 Promille

Am 01.06.25 kam es gegen kurz vor 19:00 Uhr in der Ilmenaustraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Fahrer eines Pkw BMW hielt aus bisher ungeklärter Ursache an und fuhr rückwärts, ohne auf einen nachfolgenden Pkw Opel zu achten, sodass es zur Kollision kam. Der 35-Jährige wies eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 2,8 Promille auf. Es entstand Sachschaden von gut 4000 Euro. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg, OT. Schaafhausen - Unfall mit Omnibus - drei Leichtverletzte

Am 02.06.25 gegen 07:50 Uhr kam es auf der Bundesstraße 248 zu einem Verkehrsunfall. Ein 50 Jahre alter Fahrer eines Schulbusses befuhr die B248 aus Dannenberg kommend in Richtung Lüchow. In Höhe des Abzweiges zur B248a geriet eine 51-jährige Fahrerin eines Pkw Mercedes in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Omnibus. Dadurch wurde der Pkw Mercedes zudem gegen einen Pkw Kia geschleudert. Durch den Zusammenstoß wurden drei Personen leicht verletzt, darunter der Fahrer des Schulbusses. Es entstand Sachschaden von mehr als 45.000 Euro.

Uelzen

Uelzen - Gegessen und nicht bezahlt - nach Widerstand im Gewahrsam

Am Abend des 01.06.25 wurden Polizeibeamte darüber informiert, dass ein Senior in einem Restaurant in der Veerßer Straße gegessen hatte, das Essen aber nicht zahlen konnte. Im Rahmen der Aufnahme vor Ort wurde der 78-Jährige beleidigend und kam einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach. Bei der Durchsetzung des Platzverweises leistete der Mann erheblichen Widerstand und wurde daraufhin in Gewahrsam genommen.

Rosche - Fahranfänger nach Unfall leicht verletzt

Am 01.06.25 kam es gegen 12:30 Uhr auf der Kreisstraße 16 zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw VW Golf befuhr die K16 von der B191 kommend in Richtung Rosche. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun, überschlug sich mehrfach und kam auf einer Wiese zum Stehen. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell