LPI-GTH: Werkstattbrand

Arnstadt (ots) - In der Zeit zwischen dem 28. März, 15.00 Uhr und gestern, 08.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in einen Bauwagen in der Wilhelm-Höpken-Straße ein und entwendeten unter anderem Akkus sowie Ladegeräte im Gesamtwert von circa 1.500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0082636/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

