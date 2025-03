Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen befuhr eine 16-Jährige mit ihrem Moped die Eisenacher Straße in Richtung des Kreisverkehres. Die Mopedfahrerin bremste verkehrsbedingt ab und kam dabei zu Fall. Das Kleinkraftrad rutschte dadurch in den Gegenverkehr, wo sich ein 70-jähriger Fahrer eines Audi befand. Es entstand unfallbedingter Sachschaden an beiden Fahrzeugen, diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 16-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell