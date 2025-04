LPI-GTH: Diebstahl aus Bauwagen

Gotha (ots) - Auf ein Firmengelände in der Gleichenstraße verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt. Dabei verursachten der oder die Täter einen Schaden in geschätzter Höhe von 2.500 Euro. Anschließend wurden unter anderem Messingteile in noch unbekanntem Wert entwendet. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 29. März, 14.30 Uhr und heute, 05.45 Uhr verübt. Zeugenhinweise ...

mehr