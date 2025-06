Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 31.05./01.06.25 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Foodsharinghütte mit Hakenkreuz beschmiert

In der Zeit von Mittwoch bis Freitag (28.-30.05.) beschmieren Unbekannte den Kühlschrank einer Foodsharinghütte in der Friedensstraße mit einem Hakenkreuz. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Räuberischer Diebstahl aus Geschäft

Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr entwendet ein bislang unbekannter männlicher Täter Kosmetikartikel aus dem Regal einer Drogerie und verlässt diese ohne zu zahlen. Der Diebstahl bleibt nicht unbeobachtet. Der dortige Ladendetektiv folgt dem Mann und kann diesen zunächst festhalten. Da sich der Täter jedoch körperlich gegen den Ladendetektiv wehrt, gelingt ihm ein weiteres Mal die Flucht. Das Diebeslgut lässt er zurück.

Lüneburg - Nachbarschaftliche Streitigkeiten

Am Nachmittag des 31.05. kommt es in Folge länger bestehender Nachbarschaftsstreitigkeiten zu einer verbalen Bedrohung. Ein Mann droht mit dem Einsatz einer Schusswaffe. Durch die eingesetzten Polizeibeamten kann keine Schusswaffe aufgefunden und der Mann beruhigt werden.

Landkreis Lüneburg - Zahlreiche häusliche Gewalten im Landkreis und Stadtgebiet

Auch an diesem Wochenende kam es zu zahlreichen Straftaten im häuslichen Umfeld. Sollten auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sein, zögern Sie nicht dies der Polizei zu melden. Weitere Hilfsangebote sind auf folgender Internetseite zu finden: https://gegen-gewalt-in-der-familie.de/wp-content/uploads/2024/11/Hilfeliste_bei_Gewalterfahrung_161024.pdf

Lüneburg - Von der Party ins polizeiliche Gewahrsam

In der Nacht zu Sonntag will ein 33-Jähriger Lüneburger eine Lokalität am Stintmarkt besuchen. Aufgrund seiner Alkoholisierung wird ihm jedoch der Einlass durch das Sicherheitspersonal verwehrt. Der Mann zeigt sich damit nicht einverstanden und versucht anschließend gewaltsam gegen das Personal vorzugehen. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung spricht einen Platzverweis gegen den Lüneburger aus, welchem dieser nicht nachkommt. Die restliche Nacht verbringt er daher im polizeilichen Gewahrsam.

Lüneburg - Polizeiliche Präsenz in der Innenstadt

Die Polizei Lüneburg führt am Samstag verstärkt Fußstreifen in der Lüneburger Innenstadt durch. In den vergangenen Monaten hat es vermehrt Taschendiebstähle gegeben. Daher weist die Polizei darauf hin, persönliche Gegenstände nicht unbeaufsichtigt zu lassen sowie Wertsachen sicher am Körper zu führen.

Stadt Uelzen

Körperverletzung nach Streitigkeiten

In den frühen Abendstunden des Freitags, den 30.05.2025, kommt es im Bereich der Bahnhofstraße in Uelzen zuerst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei 43-Jährigen Männern. Im Rahmen der verbalen Auseinandersetzung schlägt der eine dem anderen mit der Faust in das Gesicht. Ein 18-Jähriger versucht bei der Auseinandersetzung dazwischen zu gehen und bekommt von dem 43-Jährigen, welcher zuvor den Faustschlag ausgeteilt hatte, ebenfalls eine Backpfeife. Eine 14-jährige Jugendliche, welche mit dem 18-Jährigen unterwegs gewesen ist, wird im Rahmen der Auseinandersetzung durch den 43-Jährigen mit einem Fahrrad abgeworfen. Beim Eintreffen der Polizei hat sich der Aggressor bereits vor Ort entfernt. Die Personalien des Täters stehen allerdings soweit fest. Den Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung in mehreren Fällen. Die Opfer der Körperverletzung werden lediglich leicht verletzt.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, den 31.05.2025, um 09:15 Uhr, kommt es in der Straße Neu Ripdorf, in Höhe der Unterführung des Uhlenring zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Die beiden beteiligten PKW stoßen frontal miteinander zusammen. Der 72-jährige Unfallverursacher aus Uelzen gibt im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme an, dass er während der Fahrt einen "Reifenplatzer" gehabt habe, weshalb sein PKW in die Mitte der Fahrbahn geraten sei. Der 66-jährige Unfallgegner aus dem Landkreis Uelzen wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Helios-Klinikum Uelzen verbracht. An beiden PKW entsteht durch den Verkehrsunfall wirtschaftlicher Totalschaden.

Verkehrsunfall Fahrrad vs. Schwalbe

Am Samstag, den 31.05.2025, gegen 17:10 Uhr, kommt es in der Hambrocker Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 65-jährigen Fahrradfahrer und einem 40-jährigen Schwalbenfahrer. Aufgrund der Tatsache das der Radweg der Hambrocker Straße auf der linken Straßenseite endete, versuchte der Fahrradfahrer die Fahrbahn nach rechts zu wechseln. Hierbei übersah der Fahrradfahrer den auf der Hambrocker Straße fahrenden Schwalbenfahrer. Der Schwalbenfahrer musste dem Fahrradfahrer ausweichen und stürzte bei dem Versuch. Der Schwalbenfahrer wurde durch den Aufprall leicht am Handgelenk verletzt. An der Schwalbe entstand leichter Sachschaden. Der Fahrradfahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Motorradunfall auf der B195 - Unfallverursacher flüchtet

Am Samstag, den 31.05.2025, kam es am frühen Nachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 195 zwischen Niendorf und Neuhaus. Hierbei schnitt ein Motorradfahrer, welcher in Fahrtrichtung Niendorf fuhr, im Kurvenbereich die Gegenfahrbahn. In der Folge stürzte eine entgegenkommende 38-jährige aus Bargteheide stammende Motorradfahrerin und verletzte sich schwer. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Entsprechende Strafverfahren wurden durch die aufnehmenden Polizeibeamten eingeleitet. Hinweise zum Unfallverursacher nehmen das Polizeikommissariat Lüchow und die dazugehörigen Polizeistationen entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell