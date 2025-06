Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Kontrollen in Sachen "Drogen- und Straßenkriminalität" - Handel mit Betäubungsmitteln beobachtet - Zwei Wohnungsdurchsuchungen als Folge ++

Im Verlauf des 04.06.25 kontrollierten zivile Polizeibeamte im Lüneburger Stadtgebiet mit der Zielrichtung "Drogen- und Straßenkriminalität".

Im Eisenbahnweg beobachteten die Beamten gegen 13:00 Uhr einen mutmaßlichen Drogendeal, sodass die beiden beteiligten Männer angesprochen wurden. Eine Person flüchtete sofort, sodass diese durch die Beamten verfolgt und in einer Parallelstraße festgehalten werden konnte. Bei dem Flüchtenden handelte es sich um einen 26-jährigen Mann und den mutmaßlichen Verkäufer, welcher unter anderem Kokain, Marihuana und ein Einhandmesser bei sich führte. Lobenswert ist in diesem Fall, dass die Polizeibeamten im Rahmen der Stellung des Flüchtenden in der Dorette-von-Stern-Straße durch Mitglieder des THW Lüneburg unterstützt wurden und diese die Festnahme mit sicherten. Daraufhin folgte eine Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht Lüneburg, welche eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 26-Jährigen anordneten. Im Rahmen dieser Durchsuchung konnten weitere Mengen Betäubungsmittel und Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Zu einer zweiten Kontrolle kam es gegen kurz vor 17:00 Uhr in der Dahlenburger Landstraße. Zwei Männer wurden in diesem Fall beobachtet, wie sie einen mutmaßlichen Handel vollzogen. Der mutmaßliche Käufer wurde durch einen Polizeibeamten auf dem Fahrrad verfolgt und im Bereich der Bahnhofstraße gestellt. Die Polizei lobt in diesem Zusammenhang die Bürgerinnen und Bürger, welche den zunächst allein vor Ort befindlichen Polizeibeamten unterstützten, nachdem sich der 33-jährige Verursacher bei der Festnahme wehrte. Der mutmaßliche Verkäufer wurde ebenfalls in der Nähe gestellt. Hierbei handelte es sich um einen 35-jährigen Lüneburger. Auch bei diesem folgte eine Wohnungsdurchsuchung, welche zum Auffinden von Bargeld und Heroin führte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

