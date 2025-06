Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Täter bei Einbruch gestellt ++ Lüneburg - Alkoholisierter Mann randaliert ++ Uelzen - mit E-Scooter unter Drogeneinfluss unterwegs ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 05.06.2025

Lüneburg

Lüneburg - Täter bei Einbruch gestellt

Am 04.06.25 gegen 20:15 Uhr kam es in einem leerstehenden Gebäude in der Straße Ziegelkamp zu einem Einbruch. Durch Zeugen wurde eine männliche Person beim gewaltsamen Öffnen einer rückwärtigen Tür beobachtet. Durch die alarmierten Polizeibeamten konnte ein 39-Jähriger am Tatort festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung wurden diverse Werkzeuge im Rucksack des Verursachers gefunden. Diebesgut hatte der 39-Jährige nicht erlangt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Alkoholisierter Mann randaliert - in Gewahrsam genommen

Am 04.06.25 gegen 17:45 Uhr fiel ein alkoholisierter Bewohner in einer Unterkunft in der Lüneburger Straße auf. Dieser beleidigte andere Bewohner und warf mit Gegenständen um sich. Weiter versuchte der 32-Jährige einen Security-Mitarbeiter zu schlagen. Da er sich nicht beruhigte, wurde er durch die hinzugerufenen Polizisten in Gewahrsam genommen.

Lüneburg - Auffahrunfall an der Ampel

Am 04.06.25 gegen 20:00 Uhr kam es in der Straße Bei der Pferdehütte zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Fahrerin eines Pkw Seat befuhr die Straße Bei der Pferdehütte und beabsichtigte auf die Hamburger Straße abzubiegen. An der Ampel fuhr dann ein dahinter befindlicher 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades auf den Pkw Seat auf. Beide Verkehrsteilnehmenden wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von mehr als 2000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Tarmitz - Fahrzeug touchiert Dachrinne und fährt weiter - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht

Einen Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum vom 15. bis 20.05.25, vermutlich am 16.05., zwischen 14:00 und 14:30 Uhr, in der Ortsdurchfahrt von Tarmitz. Dabei touchierte das Fahrzeug eine Dachrinne. Der Fahrer, vermutlich eines Lkw mit Planenauflieger, setzte die Fahrt fort. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - mit E-Scooter unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 20-Jährigen mit einem E-Scooter stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 04.06.25 in der Hochgraefestraße. Bei der Kontrolle gegen 15:10 Uhr stellte sich heraus, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urinvortest auf THC verlief positiv.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell